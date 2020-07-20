السعودية اليوم / الإمارات تسجل 271 إصابة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي 57193



أبوظبي 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت الإمارات اليوم تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس

وسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 352 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 49621 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات 340 حالة.

// انتهى //

16:46ت م

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أبوظبي 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت الإمارات اليوم تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ عدد الإصابات المسجلة 57193 حالة.وسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 352 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 49621 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات 340 حالة.// انتهى //16:46ت م0157

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