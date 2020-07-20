السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة



جيزان 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري وعددا من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير مدني جازان حول مخاطر العبارات والمزلقانات بالطرق الواقعة بأودية المنطقة ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام الدفاع المدني بجازان عن أولويات تنفيذ كباري بدلاً عن العبارات والمزلقانات في بعض المواقع وفق مؤشرات درجة الخطورة وكثافة الاستخدام واحتمالية الحوادث بها.

كما أطلع سمو نائب أمير منطقة جازان على التقرير الخاص بالحالة المطرية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية وكيفية التعامل مع كميات الأمطار والسيول التي شهدتها وتشهدها المنطقة فترة هطول الأمطار وفق الخطط والآليات المعدة لذلك ، وكذا وضع السوق الشعبي بمحافظة الداير بني مالك والمخاطر التي يتعرض لها السوق نتيجة سيول وادي جوراء وهراين وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول نهائية ومعالجات دائمة لوضع السوق من أجل سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي تبذلها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال هطول الأمطار وجريان السيول ، وما حققته وتحققه من نجاحات بفضل الله ثم بتضافر جهود منسوبي الدفاع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني و الأعمال التطوعية التي قدمتها الفرق التطوعية بالمنطقة.

ووجه سمو نائب أمير منطقة جازان بوضع لوحات وعلامات إرشادية وتوعوية لزوار ومرتادي وادي لجب عند ارتيادهم للوادي أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ، مشدداً سموه على أهمية تضافر الجهود والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة ، لكل ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة ، داعياً سموه لمتابعة ومراقبة الأودية والسدود والتأكد من جريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف أعمال السلامة ، وتطبيق وتأمين جميع الاشتراطات والمتطلبات بمختلف المواقع التجارية والجهات الحكومية ، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

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16:37ت م

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