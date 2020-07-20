السعودية اليوم / الكويت تسجل 559 إصابة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 59763 حالة



الكويت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 559 إصابة جديدة بمرض

وأوضحت وزراة الصحة الكويتية أنه لم يرصد أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408 حالات.

وبينت الوزارة أن حالات الإصابة الـ559 السابقة تضمنت 337 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 29ر60 % و222 حالة لغير الكويتيين بنسبة 71ر39 %.

// انتهى //

16:34ت م

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الكويت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت الكويت اليوم تسجيل 559 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59763 حالة.وأوضحت وزراة الصحة الكويتية أنه لم يرصد أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408 حالات.وبينت الوزارة أن حالات الإصابة الـ559 السابقة تضمنت 337 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 29ر60 % و222 حالة لغير الكويتيين بنسبة 71ر39 %.// انتهى //16:34ت م0152

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