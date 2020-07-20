السعودية اليوم / المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام يعقد اجتماعه استعدادًا لموسم حج ١٤٤١هـ



مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

عقد المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام اجتماعه اليوم, برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بحضور صاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري ووكلاء الرئيس ومشاركة عدد من الجهات الأمنية والصحية التي تعمل داخل المسجد الحرام .

وأكد المجلس خلال اللقاء تطبيق جميع الإجراءات والاحترازات التي أوصت بها لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "

وقدم الدكتور السديس الشكر لجميع الجهات المشاركة على الجهود التي قدمت خلال الفترة الماضية, لافتا النظر إلى أن الأعمال التي قدمت على أرض الواقع أثبتت كفاءة الجهات الحكومية في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف مطالبا جميع الجهات الحكومية العاملة داخل المسجد الحرام أن تتّحد وتُوحِّد الجهود وتستمر على ما هي عليه من نجاح وتميز وتعاون.

// انتهى //

16:19ت م

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مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسعقد المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام اجتماعه اليوم, برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بحضور صاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري ووكلاء الرئيس ومشاركة عدد من الجهات الأمنية والصحية التي تعمل داخل المسجد الحرام .وأكد المجلس خلال اللقاء تطبيق جميع الإجراءات والاحترازات التي أوصت بها لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس " كورونا " بالمملكة، وعلى رأسها تكثيف عمليات الغسيل والتعقيم، ومراعاة المسافات والاشتراطات الصحية، ومنع التجمعات البشرية، وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي من خلال قنوات الرئاسة الإلكترونية.وقدم الدكتور السديس الشكر لجميع الجهات المشاركة على الجهود التي قدمت خلال الفترة الماضية, لافتا النظر إلى أن الأعمال التي قدمت على أرض الواقع أثبتت كفاءة الجهات الحكومية في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف مطالبا جميع الجهات الحكومية العاملة داخل المسجد الحرام أن تتّحد وتُوحِّد الجهود وتستمر على ما هي عليه من نجاح وتميز وتعاون.// انتهى //16:19ت م0145

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