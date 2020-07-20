السعودية اليوم / مختبر صحة البيئة بـ" أمانة الشمالية " تفحص 345 عينة من المواد الغذائية خلال أسبوع



عرعر 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أجرى مختبر صحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية فحص اختبار الميكروبيولوجية والكيميائية لـ" 345" عينة من المواد الغذائية من المطاعم وأسواق الخضار والفواكة بـ" 28 " جولة ميدانية خلال أسبوع بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقها للمعايير المعتمدة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن نسبة النتائج المطابقة (٩٢٪) وغير المطابقة (٨٪) حيث جرى مصادرة وإتلاف أكثر ٢٧٥ كيلو من الخضار التي تم الكشف عليها وثبت تجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات ، كما جرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين.

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16:15ت م

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