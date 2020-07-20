السعودية اليوم / منتزهات ومضامير المشاة بـ" عرعر" تستعد لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى



عرعر 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أكلمت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدياتها الفرعية بمدينة عرعر , استعداداها في تهيئة المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة لاستقبال الزائرين خلال عيد الاضحى المبارك وفق خطط معينة تضمن انسيابية الحركة والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية .

وتتوزع مضامير المشاة والمسطحات الخضراء في عدد من المواقع داخل مدينة عرعر لتلبى رغبات الأهالي، مثل : مضمار المساعدية ومضمار حي المنصورية والمسطحات الخضراء على طريق سكاكا وغيرها من المواقع الحيوية التي يتم فيها توفير مرافق خدمية من دورات مياة للرجال والنساء والكوفيهات الثابتة والمتحركة والتي بلغ مساحتها الاجمالية نحو "2.494.356" مترا مربعا.

وأكدت أمانة المنطقة بذل كل الجهود والاهتمام بالمسطحات الخضراء من خلال الأعمال الدورية والصيانة المستمرة وتوفير مكان ترفيهي آمن للمواطنين والمقيمين وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة وتجميل الحدائق والميادين من خلال إعادة زراعة العديد من أنواع الزهور الموسمية وتنسيق الأشجار بالشوارع والطرقات وإعادة صيانة ألعاب الأطفال بالمسطحات الخضراء وكذلك تكثيف فرق النظافة.

// انتهى //

16:13ت م

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