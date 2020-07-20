السعودية اليوم / الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة



الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن نسبة المتعافين في المملكة تجاوزت 80% من إجمالي الحالات المسجلة، إذ بلغ عدد المتعافين (203259) حالة ولله الحمد وذلك بعد إضافة (5524) حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأوضحت الصحة في بيانها الصحفي اليوم أنها سجلت (2429) حالة مؤكدة جديدة لفيروس

وأبانت أن الحالات المسجلة الجديدة منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغون. فيما بلغ عدد الوفيات (2523) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء (57498) فحصا جديدا ، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

// انتهى //

16:07ت م

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الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم أن نسبة المتعافين في المملكة تجاوزت 80% من إجمالي الحالات المسجلة، إذ بلغ عدد المتعافين (203259) حالة ولله الحمد وذلك بعد إضافة (5524) حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية .وأوضحت الصحة في بيانها الصحفي اليوم أنها سجلت (2429) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (253349) حالة، من بينها (47567) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2196) حالة حرجة.وأبانت أن الحالات المسجلة الجديدة منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغون. فيما بلغ عدد الوفيات (2523) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء (57498) فحصا جديدا ، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏// انتهى //16:07ت م0137

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