السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يدشن ميدان الخريجي



الدمام 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم, "ميدان الخريجي" الذي نفذته مجموعة المهيدب لخدمة المجتمع بالشراكة مع مجموعة الخريجي وأمانة المنطقة الشرقية، ويعد ثالث حدائق "نلعب معاً" إحدى مبادرات المهيدب لخدمة المجتمع، ويقع الميدان في حي الفردوس بمدينة الدمام.

وعدّ معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير, الميدان أنموذجاً إنسانياً لخدمة الأطفال بجميع قدراتهم، مؤكداً حرص الأمانة على تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإنشاء حدائق مميزة تسهم في تطبيق جميع مبادئ برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهتها أشارت المدير التنفيذي لمجموعة المهيدب لخدمة المجتمع سارة المهيدب أن المجموعة تسعى للريادة في المجالات التي تخدم الطفولة المبكرة لكل طفل مهما كانت قدراته.

بدوره أعرب المدير التنفيذي للخريجي للتجارة والإلكترونيات محمد الخريجي عن سعادته بهذه الشراكة التي أثمرت عن إنشاء ثالث حدائق "نلعب معاً" التي ستسهم في إيجاد لحظات من السعادة والاندماج لجميع الأطفال مع أقرانهم من أطفال ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى ترك بصمة مستدامة في المجتمع.

حضر التدشين معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب عصام بن عبدالقادر المهيدب، ورئيس مجلس إدارة الخريجي للاستثمار عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي.

مما يذكر أن ميدان الخريجي يحتوي على أول حديقة مائية ذات ألعاب دمج للأطفال مع أقرانهم من ذوي الإعاقة على مستوى المملكة، كما يحتوي على ألعاب أخرى تحقق غاية اللعب والاندماج بين الأطفال بجميع قدراتهم طوال العام ، ويستقبل الزوار من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً .

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16:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.