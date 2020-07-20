شكرا لقرائتكم خبر عن قائد شرطة مكة : روعي كافة الأمور من أجل الحفاظ على أداء الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

قائد مهام شرطة منطقة #مكة_المكرمة: رُوعي الحدث وأُعدت الخطط؛ حفاظاً على أداء الحجاج شعيرتهم بأمان.

تخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني على مشارف العاصمة المقدسة، بإقامة طوق أمني على مداخل المنطقة.

نهيب بالجميع، باتباع الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على سلامة أرواحهم.

مساعد قوات أمن الحج للدوريات: تُنفذ خطة قيادة دوريات الأمن من خلال 4 قيادات.

قيادة دوريات العاصمة المقدسة مستمرة على مدار العام مع تكثيفها، وقيادة المنطقة المركزية تُسير فيها دوريات راجلة، إضافة إلى نقاط فرز وتدقيق يُتحكم من خلالها بالداخلين.

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قيادة منطقة المشاعر المقدسة تشمل مزدلفة وعرفة ومنى، تُسير فيها دوريات راكبة إضافة إلى مراكز ضبط أمني؛ لمنع وجود أي شخص غير مصرح له، ومن يُضبط سيطبق بحقه التعليمات.

قيادة المهام والإسناد الأمني، تقوم بتطبيق جزء من الطوق الأمني الخارجي على المشاعر المقدسة.

مساعد قوات أمن الحج لشؤون المرور: منع دخول السيارات غير المصرح لها للمشاعر خلال الحج.

هناك تناغم بين الجهات الأمنية كافة، فهناك قيادة والمرور جزء منها، -وإن شاء الله- تتوج هذه الجهود والخطط.

غالباً الخطط المرورية تراعي احتياجات أهالي #مكة، وسنتخذ قرارًا بالتنسيق لفتح الدائري الرابع لخدمة الأهالي.

قائد قوات الدفاع المدني بالحج: مسح جميع المواقع التي سيوجد بها الحجاج، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة.