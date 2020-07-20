شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تعلن مواعيد إجازة العيد للقطاعين العام والخاص والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم ،مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص ، حيث تبدأ إجازة العيد للقطاع العام بنهاية دوام يوم الخميس 2 من ذي الحجة الموافق 23 يوليو ،ويستانف العمل بعد الإجازة يوم الأحد 19 من ذي الحجة الموافق 9 أغسطس، أما الإجازة للقطاع الخاص فتبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 من ذي الحجة الموافق 29 يوليو ،ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين 13 من ذي الحجة الموافق 3 أغسطس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الموارد البشرية" تعلن مواعيد إجازة العيد للقطاعين العام والخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.