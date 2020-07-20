محكمة بريطانية تدين الخطوط القطرية في قضية "ملكية فكرية" المزيد

أدانت محكمة بريطانية،شركة الخطوط الجوية القطرية، على خلفية التهرب من التزامات حقوق الملكية الفكرية لمقطوعات موسيقية عالمية تستخدم للترفية على متن رحالاتها.



وأيدت المحكمة جمعية الحق في الأداء (PRS)، في سؤال حول إمكانية الاستماع إلى قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية المرفوعة ضد الخطوط الجوية القطرية، أمام محاكم بريطانيا.

وتسعى جمعية "PRS" البريطانية إلى الحصول على تعويضات من الخطوط الجوية القطرية، بسبب استخدام قطع موسيقية مملوكة لأعضائها دون الحصول على ترخيص.

