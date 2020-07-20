رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي: الشرطة تقتحم مقر مجلس النواب وتنتهك الدستور في عهد رئاسة الغنوشي للبرلمان المزيد

حملت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى، الإخواني راشد الغنوشي مسؤولية انتهاك الدستور عبر اقتحام الشرطة لمقر البرلمان.

وقالت موسى، في تصريحات لها اليوم الإثنين، إن الشرطة اقتحمت مقر مجلس النواب وانتهكت الدستور في عهد رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان.

وطالب الغنوشي، مساء الخميس، وزارة الداخلية بفض اعتصام كتلة الدستوري الحر في البرلمان، وإغلاق كل المرافق الحيوية أمام الاعتصام.

وقد نشر القيادي بالدستور الحر مجدي بوذينة فيديو على صفحته الرسمية "فيسبوك "عرض فيه الإجرام الإخواني الذي يقوده راشد الغنوشي، والذي حرمهم من الحقوق الدنيا للحياة الكريمة.

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ويعيش البرلمان التونسي أجواء مشحونة منذ ترأسه الإخواني راشد الغنوشي وهو ليس محل إجماع وطني في تونس، حسب العديد من المتابعين، وحسب ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي.

ودخلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وكتلتها البرلمانية (17 مقعداً) في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان التونسي، بعد تعرضها للتهديد المباشر من النائب الإخواني سيف مخلوف.

وعبر صفحتها على فيسبوك، أكدت عبير موسى أنها "سترابط داخل مجلس نواب الشعب إلى حين تجميع الإمضاءات الضرورية (73 إمضاء) لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي يحمي تسلل الإرهابيين إلى مقر سيادي مثل البرلمان".

واتهمت موسى "الغنوشي" بالتستر على عملية إدخال شخصيات لها علاقة بالإرهاب إلى البرلمان، ما يشكل تهديدا للأمن القومي وللسلامة الجسدية للأطراف المعارضة للإخوان.

وكان النائب التونسي عن كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية، سيف مخلوف، قد أطلق اعتدى لفظياً على الأمن التونسي، الجمعة، لرفضه السماح بدخول شخص متهم في قضايا إرهاب برفقته إلى بهو البرلمان.