شكرا لقرائتكم الصحة تعلن عن 150 #وظيفة أخصائي علاج تنفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-20 الصحة تعلن عن 150 #وظيفة أخصائي علاج تنفسي التسجيل غدًا ولمدة 3 أيام متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة عن توفر (150) وظيفة أخصائي علاج تنفسي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت الوزارة من يرغب بالتقدم على تلك الوظائف التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غدالثلاثاء الموافق 2020/7/21 ولمدة (3) أيام، عبر الرابط التالي (هنا).



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