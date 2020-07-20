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2020-07-20 عاجل | الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاعين العام والخاص متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1441 هـ.

وقالت الوزارة إن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام تبدأ بنهاية داوم يوم الخميس 2 ذو الحجة فيما ستكون العودة يوم 19 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذو الحجة ويستأنف العمل يوم 13 من الشهر نفسه.



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