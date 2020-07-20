أمير الرياض يشيد بدور جامعة شقراء أكاديميًا وعلميًا

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.

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مراحل جائزة أمير منطقة الرياض

وقدم الدكتور الأسمري شرحًا مفصلًا عن المراحل التي مرت بها جائزة أمير منطقة الرياض، وما تم إنجازه في هذا الشأن، والتي أطلقتها جامعة شقراء دعمًا وتشجيعًا للتميز العلمي، كما تسلم سموه تقريرًا عن أبرز منجزات خطة جامعة شقراء الإستراتيجية 1438-1441 بعنوان “همة وإنجاز” التي حظيت بتدشين أمير الرياض لها قبل ثلاث سنوات في ظل الدعم والرعاية الذي تجده الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، والمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجامعة ومنسوبيها بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا على دورها البارز في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديميًا وعلميًا.

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