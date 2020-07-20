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إطلاق اسم فيصل بن خالد على أحد الطرق الرئيسية بخميس مشيط
تقديرًا لجهوده وإخلاصه أثناء توليه منصب أمير منطقة عسير
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وجّه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على الطريق الرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك عبدالله جنوب محافظة خميس مشيط.
وقد طلب عدد من أهالي منطقة عسير بتسمية الطريق باسم الأمير تركي بن طلال، إلا أن سموه وجه بدلًا عن ذلك بتسمية الطريق باسم الأمير فيصل بن خالد، وأكد أمير منطقة عسير أن ذلك تقديرًا لمكانة الأمير فيصل بن خالد.
وقال الأمير تركي بن طلال في توجيهه: “إن إضفاء اسم شخص إلى مكان إنما هو وسام يستحقه من كان أهلًا له، تقديرًا لمكانته بين الأهالي؛ لذا فقد وجدنا أن الأولى بذلك الوسام هو أخي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ليذكّرنا إطلاق اسمه على ذلك الطريق المميز بما يستحقه هذا الرجل العظيم من ثناء، لجهوده وإخلاصه طيلة توليه المسؤولية”.
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