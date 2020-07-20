السعودية | السعودية.. 2429 إصابة جديدة وشفاء 5524

شكرا لقرائتكم السعودية.. 2429 إصابة جديدة وشفاء 5524 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، عن تسجيل (2429) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وتسجيل 37 حالة وفاة.
فيما تم تسجيل (5524) حالة تعافي، وسجلت جدة 254 إصابة جديدة، والهفوف 195، والرياض 169.
هذا وبلغ إجمالي الحالات 253,349، وإجمالي التعافي 203,259، وإجمالي الوفيات 2523.
وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات سكن العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت أسهم بحمد الله في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.
وأطلقت الصحة مبادرة عيادات (تطمن)، وعددها 237 عيادة، وهيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس (كورونا) المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، حيث يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق.
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