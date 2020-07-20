وفاة الملك سلمان .. الحقيقة كاملة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 20 يوليو 2020 03:13 مساءً - نفت مصادر بالعائلة المالكة ، انباء تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، تشير إلى وفاة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين .

حيث أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا عاجلًا كشف فيه عن تدهور الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وكشف البيان المرض الذي يعاني منه الملك سلمان، وجاء في البيان :” دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .

وتابع :” حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية”.

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من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

وقال الوزير خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”: ” تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه”.

وأضاف: ” احتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى”.