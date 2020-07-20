، المندق.. "رؤى" تطلق مبادرة "أطفالنا سعادتنا" للوقاية من كورونا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت الجمعية النسائية للتنمية الأسرية بالمندق "رؤى" مبادرة (أطفالنا سعادتنا) للمحافظة على صحة الأطفال في مواجهة فايروس كورونا، والتي أُقيمت يومي الجمعة والسبت 26-27 ذي القعدة بفعاليات وسام البادية.
وتهدف المبادرة إلى توعية الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص عن فيروس كورونا، حيث تم توزيع كمامات قماشية من صنع الأسر المنتجة بالمنطقة ومعقمات ومنشورات توعوية من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية من أطباء متخصصين في مجال الأمراض المعدية وصحة الطفل.
وشكرت رئيسة جمعية رؤى النسائية الأُسرية "رؤى" حنان أحمد الزهراني، كل الجهات المشاركة والتي شملت محافظة المندق، ومستشفى المندق العام، ومركز صحي المندق، والمسؤولين عن فعاليات وسام البادية، وجمعية البر الخيرية ببلجرشي، ولجنة شباب المنطقة، والفريق الإعلامي بالمحافظة، والهلال الأحمر.
وأكدت المديرة التنفيذية للجمعية سعاد الزهراني، على أن المبادرة اهتمت بالمحاضرات المختصة على مسرح الفعالية وبرنامج مرسم الطفل للتعليم بالترفيه.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 03:59 PMالمندق.. "رؤى" تطلق مبادرة "أطفالنا سعادتنا" للوقاية من كورونا
أطلقت الجمعية النسائية للتنمية الأسرية بالمندق "رؤى" مبادرة (أطفالنا سعادتنا) للمحافظة على صحة الأطفال في مواجهة فايروس كورونا، والتي أُقيمت يومي الجمعة والسبت 26-27 ذي القعدة بفعاليات وسام البادية.
وتهدف المبادرة إلى توعية الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص عن فيروس كورونا، حيث تم توزيع كمامات قماشية من صنع الأسر المنتجة بالمنطقة ومعقمات ومنشورات توعوية من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية من أطباء متخصصين في مجال الأمراض المعدية وصحة الطفل.
وشكرت رئيسة جمعية رؤى النسائية الأُسرية "رؤى" حنان أحمد الزهراني، كل الجهات المشاركة والتي شملت محافظة المندق، ومستشفى المندق العام، ومركز صحي المندق، والمسؤولين عن فعاليات وسام البادية، وجمعية البر الخيرية ببلجرشي، ولجنة شباب المنطقة، والفريق الإعلامي بالمحافظة، والهلال الأحمر.
وأكدت المديرة التنفيذية للجمعية سعاد الزهراني، على أن المبادرة اهتمت بالمحاضرات المختصة على مسرح الفعالية وبرنامج مرسم الطفل للتعليم بالترفيه.
، المندق.. "رؤى" تطلق مبادرة "أطفالنا سعادتنا" للوقاية من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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