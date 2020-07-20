محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولات نفذتها بلدية بريمان الفرعية.. لا يملك أصحابها مستمسكات شرعية أزالت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 2500 م2 من الأسوار المقامة على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية بحي "الأجواد الشعبي". وبيّن رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني، أن الفرق التابعة نفّذت جولات رقابية على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي؛ وذلك بمساندة الجهات الأمنية؛ حيث جرت إزالة ثلاثة أسوار مخالفة غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء.أمانة محافظة جدة حي الأجواد الشعبي 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 03:54 PM خلال جولات نفذتها بلدية بريمان الفرعية.. لا يملك أصحابها مستمسكات شرعية Advertisements جدة.. إزالة تعديات بمساحة 2500 م2 شملت أسوارًا مقامة بحي الأجواد جدة.. إزالة تعديات بمساحة 2500 م2 شملت أسوارًا مقامة بحي الأجواد أزالت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 2500 م2 من الأسوار المقامة على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية بحي "الأجواد الشعبي". وبيّن رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني، أن الفرق التابعة نفّذت جولات رقابية على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي؛ وذلك بمساندة الجهات الأمنية؛ حيث جرت إزالة ثلاثة أسوار مخالفة غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء. الكلمات المفتاحية ، جدة.. إزالة تعديات بمساحة 2500 م2 شملت أسوارًا مقامة بحي الأجواد ،

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