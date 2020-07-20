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اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي أعمال دورته الثالثة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة وتعميق التعاون المشترك، وحماية المصالح المشتركة.
وقد ناقش المجلس مدى جاهزية المنفذ الحدودي "#جديدة_عرعر" تمهيدًا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
هذا وقد اتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين بما يحقق مصلحة البلدين، واستئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس وأعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 03:37 PM
ناقش جاهزية المنفذ الحدودي "#جديدة_عرعر" تمهيدًا لافتتاحهمجلس التنسيق "السعودي العراقي" يختتم أعمال دورته الثالثة
اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي أعمال دورته الثالثة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة وتعميق التعاون المشترك، وحماية المصالح المشتركة.
وقد ناقش المجلس مدى جاهزية المنفذ الحدودي "#جديدة_عرعر" تمهيدًا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
هذا وقد اتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين بما يحقق مصلحة البلدين، واستئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس وأعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.
، مجلس التنسيق "السعودي العراقي" يختتم أعمال دورته الثالثة ،
المصدر : الخليج 365
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