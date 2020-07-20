، "موهبة" تحفز الطلبة لاختبار الكشف عن الموهوبين بعرض تجارب زملائهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل أفلام قصيرة للمشاركين تمهيدًا لبثّها من خلال حسابات المؤسسة

وثقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع من خلال مقاطع فيديو، تجارب عدد من الطلبة الأوائل والبارزين في نتائج الاختبار في العام المنصرم 2020، الذين تنوع وجودهم بين القرى والهجر والمدن في مختلف مناطق المملكة في خطوة تهدف إلى تحفيز الطلاب والطالبات في السعودية بالتعليم العام لخوض اختبار البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين،

وذكرت إدارة الاتصال المؤسسي في "موهبة" التي تعد الأولى في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين محليًّا وعربيًّا، وفي المقدمة دوليًّا؛ أن الهدف من هذا التوثيق هو رصد تجارب الطلبة وتشجيعهم، وتحفيز بقية الطلبة في مختلف مناطق السعودية لخوض اختبار الكشف عن الموهوبين الذي سيتم العام المقبل ويجري بالتنسيق مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس "قياس" إقامته سنويًّا، والذي شمل هذا العام 2020 نحو 52 ألف طالب وطالبة، نجح منهم أكثر من 17 ألف طالب وطالبة في تجاوز مقياس موهبة والتأهل والاستفادة من برامجها.

وأضافت: تم تسجيل أفلام قصيرة لهؤلاء الطلبة، وسيجري بثها على حسابات المؤسسة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما يجري العمل على إنتاج فيلم تلفزيوني يعكس الفرصة المتاحة لجميع الطلبة في تجاوز مقياس موهبة، وإمكانية ذلك، وأن التفوق لا يقتصر على سكان المدن فقط، وذلك من خلال فيلم يحكي قصة طلاب يسكنون القرى والهجر استطاعوا تحقيق نتائج مرتفعة جدًّا، ويعدون من أبرز الطلبة في النتائج، ويتناول رحلة الموهوبين المكتشفين ويرصد حياتهم ومسيرتهم وكيف استطاعوا تحقيق نتائج مميزة، والجهد الذي بذله بعضهم، خاصة سكان القرى الذين قطع بعضهم ساعات للوصول إلى أقرب مركز ليقدم اختباره فيه، ومنهم الحاصل على المركز الثاني".

وأشارت إلى أن مؤسسة "موهبة" صممت برامج ومسابقات لجميع الطلبة في مختلف العلوم، سواء الذين تجاوزا المقياس واختباره، أو الذين لم يختبروه حتى الآن، أو الذين لم يتجاوزوه، ويحقّ لهم الدخول مرة أخرى للاختبار، ووضعت برامج ومسابقات خاصة تراعي مختلف شرائح الطلاب".

وزارت "موهبة" مجموعة من أبرز الطلبة الحاصلين على درجات في مقياس موهبة في عدد من قرى ومدن المملكة، وهم: إيلاف بامبيروك من جدة، وعبدالرحمن المرحبي من محافظة القوز في القنفذة، ومالك المتعاني ربوع العين في محافظة أضم التابعة لليث، وزياد المكاوي مقيم مصري من أبو عريش في جازان، ومحمد الهدلق من الرياض.

يذكر أن بداية البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين كانت من خلال الشراكة الاستراتيجية في عام 2011 بين كلٍّ من: "موهبة"، و"وزارة التعليم"، و"المركز الوطني للقياس"، وبلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم لهذا البرنامج منذ العام 2011 وحتى العام الحالي نحو 594 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء المملكة، وبلغ عدد المختبرين 406 آلاف طالب وطالبة، وتم اكتشاف وتأهُّل أكثر من 133 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة، بلغت نسبة الطلاب منهم نحو 47%، بينما بلغت الطالبات المؤهلات 53%.مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع