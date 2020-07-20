سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 20 يوليو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فيما ظلت العملة الخضراء ثابتة على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وبحسب عدد من المتعاملين في السوق سجل سعر البيع للدولار 144 جنيها سودانيا متراجعا بنحو جنيهين عن أسعار الأمس، وفق وسائل إعلام سودانية لفتت إلى هدوء التعاملات.

وتكرر سعر البنك المركزي على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

ويتحرك سعر الجنيه السوداني في نطاق ضيق أمام العملات الأجنبية في أعقاب عودة الأنشطة التجارية وفتح المطار جزئياً أمام حركة السفر.

ونقلت وسائل إعلام سودانية سعر الدولار في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) عند مستوى 144 جنيها سودانيا.

وخلال الأشهر الماضية، سعت حكومة السودان للحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.

ووصلت معدلات التضخم في السودان إلى 136.36% في يونيو/حزيران الماضي من 114.23% في مايو/ أيار السابق له مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.

Advertisements

وارتفع التضخم في السودان في الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأمريكي.

ويدفع تراجع الجنيه التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية واعتماد البلد على الواردات.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي مع بداية تداولات اليوم 162.72 جنيه في السوق الموازية، فيما وصل في بنك السودان المركزي إلى مستوى 62.93 جنيه للشراء، و63.24 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد سجل أمام الجنيه السوداني في السوق الموازية نحو 181.44 جنيه، وتراجع السعر الرسمي إلى 68.93 جنيه للشراء، و69.28 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي في سوق الصرف السودانية الموازية عند 39 جنيها، وبقي السعر على شاشات بنك السودان المركزي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السودانية الموازية عند 41 جنيها، فيما استقر السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.05 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية (السوداء) فسجل 266 جنيها، فيما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 177.82 جنيه للشراء، و178.71 جنيه للبيع.