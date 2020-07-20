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2020-07-20 عسيري يفجع بوفاة شقيقه علي متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل فجع رئيس نادي الشهيد السابق إبراهيم بن غالب عسيري، بوفاة شقيقه علي غالب الذي انتقل إلى رحمة الله إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وذلك بمستشفى محايل العام . Advertisements وتتلقى أسرة الفقيد واجب العزاء على الرقم ٠٥٥ ٧٧٧ ٠٩٢٠ “متابعات الخليج 365” تتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لـ”عسيري ” في وفاة شقيقه.



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