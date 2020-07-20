شكرا لقرائتكم مسام ينتزع 1,287 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-20 مسام ينتزع 1,287 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع 262 منها مضادة للدبابات و926 ذخيرة غير متفجرة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1,287 لغمًا منها 74 لغمًا مضادة للأفراد، و 262 لغما مضادة للدبابات، و926 ذخيرة غير متفجرة، و 25 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 175,124 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسام ينتزع 1,287 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.