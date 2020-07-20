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نيوم تستخدم جهازًا يعمل بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة موظفيها
للتأكد من حالتهم الصحية قبل دخولهم الشركة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت نيوم أنها تستخدم أحدث التقنيات للحفاظ على سلامة موظفيها حيث يتم استخدام أحد الأجهزة الذكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الموظفين قبل دخولهم لمقر الشركة.
قياس درجات الحرارة
ونشرت نيوم عدة صور للجهاز وعلقت عليها بالقول : تستخدم نيوم أحدث التقنيات للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها، إذ اعتمدت وضع جهاز عند مدخل المقر الرئيسي للشركة يعمل بنظام ذكي باستخدام الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الجسم، من أجل التحقق من سلامة وصحة الجميع.
إنتاج الهيدروجين الأخضر
يذكر أن شركة نيوم كانت أعلنت قبل عدة أيام عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي ” إير بروداكتس ” و” أكوا باور ” بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
تطوير مجتمع خالٍ من الكربون
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر : إن هذه الشراكة تعكس التزامنا العميق بتطوير مجتمع خالٍ من الكربون، الأمر الذي يشكّل رمزًا لمعيشة استثنائية ومستدامة، وهي الرؤية التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خلال هذا المشروع العملاق، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة دليل على إيمان المستثمرين من داخل وخارج المملكة برؤية مشروع نيوم وأهدافه الإستراتيجية التي ستسهم في تحقيق طموحات مجلس إدارة نيوم لرسم مستقبل جديد مزدهر ومستدام للمجتمعات البشرية.
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