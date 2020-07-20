، "الأرصاد" تنبه من أمطار وأتربة على "القنفذة والليث" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة قد تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية