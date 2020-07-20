محمد بن مسعود - الدمام - توقيع مذكرة في المجال الصحي لمواجهة #فيروس_ كورونا لتقديم مساعدات طبية للعراق وقعت #المملكة و#العراق اليوم اتفاقيات في الاستثمار والطاقة والرياضة فيما أعلن مجلس التنسيق السعودي العراقي عن اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة . وأكد المجلس على الرغبة الجادة للارتقاء في العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم تطلعات القيادتين، كما ناقش مدى جاهزية المنفذ الحدودي "جديدة عرعر"، تمهيدًا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة . وشهد المجلس توقيع مذكرة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية وتوقيع مذكرة في المجال الصحي لمواجهة #فيروس_كورونا لتقديم مساعدات طبية للعراق.مجلس التنسيق السعودي العراقي 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 02:44 PM توقيع مذكرة في المجال الصحي لمواجهة #فيروس_كورونا لتقديم مساعدات طبية للعراق Advertisements مجلس التنسيق السعودي العراقي.. اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة مجلس التنسيق السعودي العراقي.. اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة وقعت #المملكة و#العراق اليوم اتفاقيات في الاستثمار والطاقة والرياضة فيما أعلن مجلس التنسيق السعودي العراقي عن اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة . وأكد المجلس على الرغبة الجادة للارتقاء في العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم تطلعات القيادتين، كما ناقش مدى جاهزية المنفذ الحدودي "جديدة عرعر"، تمهيدًا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة . وشهد المجلس توقيع مذكرة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية وتوقيع مذكرة في المجال الصحي لمواجهة #فيروس_كورونا لتقديم مساعدات طبية للعراق. الكلمات المفتاحية ، مجلس التنسيق السعودي العراقي.. اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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