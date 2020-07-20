شكرا لمتابعة خبر عن الفرق الميدانية تضبط 6 مصانع فحم محلي مخالفة بمحافظة بدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

إنتقلت الفرق الميدانية لمراقبة المراعي بمكتب الزراعة بمحافظة بدر الى 6 مصانع لإنتاج الفحم المحلي مخالفة بعد بلاغ من أحد المواطنين ، وتم إعداد محضر مخاطبة للجهات ذات العلاقة للبحث عن أصحاب المصانع الستة.

وتعد هذة التحركات من جهود فرع الوزارة بالمشاركة مع إمارة منطقة المدينة المنورة والشرطة والأمانة في إزالة مصانع الفحم، في إطار حملة مكافحة احتطاب الفحم على البيئة، بمتابعة من مدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على التوازن البيئي والمراعي الطبيعية.

وأثنى مدير عام الفرع، على تعاون المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تخص الاحتطاب الجائر؛ وذلك بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220) أو تسجيل بلاغ أو تزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.