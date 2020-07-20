شكرا لمتابعة خبر عن النقاب يُغني عن الكمامة بشرطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة بأن ارتداء النقاب، قد يُغني عن الكمامة القماشية؛ ولكن بشرطين يجب توافرهما لمنع انتشار عدوى كورونا

وقال حساب "الصحة 937"التابع للوزارة، عبر "تويتر" بأن ارتداء النقاب يعد بديلًا عن الكمامة القماشية، بشرطين، الأول بأن يكون النقاب مكونًا من أكثر من طبقة قماش، والثاني ، أن يكون النقاب محكم الإغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد.

وكان ذلك ردًا على استفسار إحدى المواطنات، حول استخدام النقاب بدلًا من الكمامة القماشية.