شكرا لمتابعة خبر عن طارق حبيب: التوتر يسبب خلل في دوائر الألم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نصح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق حبيب بالإبتعاد عن التوتر موضحا بأن له أثره السلبي على قدرة الإنسان على تحمل الألم، مردفا بأن كل فرد يستطيع تحمل توتر عابر عن طريق اللجوء إلى المشي أو ممارسة السباحة؛ لإرخاء نفسه قليلًا والتخلص من ذلك.

وتابع الحبيب، قائلًا: «إن التوتر يستطيع على المدى الطويل إحداث خلل في دوائر الألم، عبر خفض مستوى القدرة على التحمل عند بعض المرضى».

وكان الحبيب قال، في وقت سابق، إن العامل النفسي يلعب دورًا مهمًا في حدوث ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كان المريض يعاني حالة نفسية مزمنة ومتكررة سواء كانت هذه الحالة متعلقة بالبيت أو العمل.