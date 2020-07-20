شكرا لمتابعة خبر عن استخدام جهاز بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسم في نيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمدت شركة "نيوم"، اليوم الاثنين، وضع جهاز عند مدخل المقر الرئيس للشركة يعمل بنظام ذكي باستخدام الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الجسم، من أجل التحقق من سلامة وصحة الجميع.

ووقت نيوم، اتفاقية شراكة مع شركتي "إير بروداكتس" و"أكوا باور" بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ويرتكز المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة المستمدّة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، فضلًا عن إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "thyssenkrupp".

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التأكد إنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية "إير بروداكتس" المثبتة في هذا المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية HaldorTopsoe.