تدشين حملات للدعاء لخادم الحرمين الشريفين عبر وسائل التواصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انطلقت الحملات للدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بعد دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الاثنين؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وكشف المغردون، عن مشاعرهم على طريقتهم الخاصة، داعين للملك بالشفاء العاجل، مدشنين هاشتاقين أحدهما بعنوان "خادم الحرمين الشريفين" آخر بعنوان "سلامات يا أبو فهد".

وكتب أحد المغردين: " اللهمَّ احفظه بحفظك اللهم أنت الشافي المعافي اشف خادم الحرمين ملكنا سلمان بن عبدالعزيز وألبسه ثوب الصحة والعافية». وبدعاء مماثل دعا «يحيى محمد العسكر» كاتبًا: «اللهمَّ ربَّ الناس أذهِب البأس عن والدنا وقائدنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".

وفي السياق نفسه، علقت المواطنة «إيمان باحيدة»، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، تقول:" جعلنا كلنا فداك ألف لا بأس وما قدامك إلا العافية يا ملكنا وقائدنا وأبونا الغالي الله يحفظك بحفظه".