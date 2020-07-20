شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالب ليبيري يروي تجربته التي عاشها بـ جامعة القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

وثق مقطع فيديو لطالب بجامعة القصيم بيليني أبوبكر من دولة ليبيريا تجربته، والتي عاشها داخل أروقة الجامعة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحرمانه من السفر إلى بلاده.

وأظهر المقطع الذي نشرته الجامعة عبر حسابها على "تويتر"، أن الجامعة وفرت له ولزملائه العالقين من طلاب المنح جميع سبل الراحة من رياضات ترفيهية لقضاء أوقاتهم وتلبية جميع مطالبهم واقتراحاتهم مع الاطمئنان على أوضاعهم بشكل شبه يومي.

وأوضح الفيديو تقديم الجامعة الرعاية الطبية الكاملة للطلاب العالقين وتسهيل إجراءات الراغبين في الإجلاء إلى بلادهم المشمولين بمبادرة "عودة" التي تمكّنهم من السفر.