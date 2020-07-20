شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها . أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها . وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة " مؤخراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة في مستشفيات المملكة ، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين .

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