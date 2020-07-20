شكرا لمتابعة خبر عن عادل الجبير: نتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي في القريب العاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الاثنين، أن المملكة تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة في القريب العاجل.

وقال عادل الجبير: " ‏العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات، ولدى القيادة في البلدين رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمعنا من مشتركات، ونتطلع بإذن الله إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل " .

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد أعلن اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة، حتى خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - من المستشفى؛ حيث يجري بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.