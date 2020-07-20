شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية تستكشف 1000 عقار سكانها يعانون من إرتفاع الإستهلاك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية، عن الإنتهاء من تنفيذ مبادرة "رشد" التي تهدف إلى الكشف عن 1000 عقار كان سكانها يعانون ارتفاع استهلاك المياه، حيث أخذت الشركة على عاتقها الكشف عن التسريبات الداخلية في منازل العملاء ومعالجتها، وتركيب أدوات الترشيد المعتمدة بالمجان.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد ‏الموكلي، أن الوفر السنوي الذي سيتحقق من تطبيق مبادرة "رشِّد" يصل إلى قرابة 7.6 مليون متر مكعب سنوياً.

وأوضح أن كمية الاستهلاك الشهري قبل تطبيق المبادرة كانت ‏أكثر من 137.6 ألف متر مكعب، وبعد معالجة التسربات وتركيب الأدوات المرشدة انخفض ‏الاستهلاك إلى ‏حوالي 75 ألف متر مكعب في الشهر، بنسبة 46%، وقرابة 60% ‏انخفاضًا في قيمة الفواتير، وفي حال قيام 10% من عملاء الشركة الذين يمثلون قرابة 200 ألف عميل، بمعالجة التسربات وتركيب ‏الأدوات المرشدة، سيتحقق وفر سنوي يتجاوز 153 مليون متر ‏مكعب من المياه.‏