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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية الخبر تضبط كميات كبيرة من مادة «التنباك» الممنوعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في أطار حملاتها المستمرة ضبطت بلدية محافظة الخبر، كميات كبيرة من مادة "التنباك" الممنوعة وأدوات تحضيرها في عدد من البقالات المخالفة في حي الثقبة.
وأوضحت صور نشرتها البلدية عبر حسابها "تويتر" الكميات التي تم ضبطها في البقالات المخالفة والأدوات المستخدمة في تحضير مادة التنباك الممنوعة.
ومن جهة اخرى أزالت إدارة رخص البناء في بلدية الخبر إحداثات مخالفة على مرافق حكومية في حي العزيزية.
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