أمر سامي بترشيد إستهلاك الوقود في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حصل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على موافقة الأمر السامي على التوصيات التي طالب بها المركز بتكليف وزارة الطاقة والمتضمنة توصيات وتوجيهات وتوجيهات بشأن كفاءة استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي.
وتضمنت التوصيات التي صدر الأمر السامي بالموافقة عليها، أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق بإعادة تصنيف بند الوقود في (إحصاءات مالية الحكومة)، ليتوافق مع مجالات الاستخدام المتعددة للوقود، ووضع آلية لتقدير احتياج كل جهة حكومية منه، وتقوم الجهات الحكومية التي تحصل على الوقود بشكل مباشر من أرامكو بتوقيع اتفاقيات إمداد معها .
وتابعت التوصيات إنشاء فريق عمل في كل جهة حكومية معني بترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وتحديد مستويات استهلاكها، وعلى الجهات الحكومية عند شراء أو استئجار المركبات الأخذ بالمستويات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، كما يقوم المركز بتحديد مستهدفات تحسين استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه، كما تقوم باستخدام مولدات مستقلة لتوليد الكهرباء بتزويد وزارة الطاقة ببيانات تلك الدول.
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