أبرز 10 أسئلة وأجوبتها على منصة أبشر بينها الاستعلام عن مخالفات المرور

أجابت منصة أبشر عن أهم 6 استفسارات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، ضمن فقرتها الأسبوعية للإجابة عن أهم الأسئلة التي تتعلق بتأشيرة الخروج والعودة وتأمين المركبات ورخصة القيادة.

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي، إنه يمكن تعديل المؤهل الدراسي في المنصة من خلال زيارة فرع الأحوال المدنية أولًا ثم يظهر بعد التعديل في منصة أبشر.

وأكدت منصة أبشر أنه لا يمكن تسجيل طفل عمره 7 سنوات في أبشر؛ لأن التسجيل يتطلب وجود بطاقة الهوية الوطنية.

تحويل تصريح القيادة المؤقت إلى رخصة عبر أبشر

ووفقًا لمنصة أبشر يمكن تحويل تصريح القيادة المؤقت إلى رخصة من خلال حجز موعد للمرور عبر خدمة مواعيد (إصدار رخصة قيادة) ثم تظهر جميع المتطلبات في تذكرة الموعد.

وردًا على خروج عامل وعدم عودته بعد انتهاء تأشيرته الخروج والعودة وما زال موجودًا في أبشر، أوضحت منصة أبشر أن في هذه الحالة يتم رفع طلب للمديرية العامة للجوازات من خلال خدمة «الرسائل والطلبات».

صلاحية التأمين على المركبة عبر أبشر

ووفقًا لمنصة أبشر فإنه يمكن التحقق من صلاحية التأمين على المركبة يمكن الدخول على أبشر ثم اختيار «خدمات مركبات» ثم الضغط على «استعلامات» ثم اختيار «صلاحية التأمين على المركبات»، كما يمكن للشخص اختيار وثيقة تأمين مركبة على المركبة للاطلاع على وثيقة التأمين.

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وأوضحت منصة أبشر كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول إلى حساب الشخص على منصة أبشر ثم اختيار أيقونة «خدماتي»، ثم اضغط على أيقونة «استعلامات» ثم اختر «المرور» ثم اضغط على «الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية».

وحول كيفية تعديل رقم الجوال في حساب أبشر، أوضحت المنصة أنه يمكن تسجيل الدخول لحساب أبشر ثم الضفط على معلومات المستخدم، وتحديث رقم الجوال الحاص بالشخص.

وقالت منصة أبشر، إنه يمكن للشخص قبول أو رفض تفويض شخص آخر على خدماته في أبشر بعد الدخول لحسابه ثم اختيار «التفاويض» ثم اختيار «تفويض خدمات أبشر».

وأوضحت منصة أبشر أنه يمكن استرجاع الرصيد المتبقي في حساب أبشر من خلال حساب البنك المسدد منه إلكترونيًّا.

وأكدت منصة أبشر أن تسجيل مولود لا يتطلب حجز موعد؛ حيث يتم تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا بالدخول على المنصة ثم اختيار «خدماتي» ثم «خدمات» ثم «الأحوال المدنية» ثم «تسجيل المواليد».

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