«الشورى» يطالب المشتريات الحكومية بمراجعة تضخم هيكلها الإداري

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته بما يكفل دمج الإدارات والأقسام التي تتماثل واجباتها ومهامها للرفع من كفاءة الأداء والإنفاق.

وأوضح المجلس أنه على هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحًا وتحديدًا للمطلوب منها، ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقًا لما جاء في ترتيباتها التنظيمية .

كما طالب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية تبني مبادرة هادفة؛ لتوطين الخبرات الاستشارية من خلال الإلزام بوجود الكفاءات الوطنية المتخصصة في العقود الاستشارية التي تبرمها المؤسسات والشركة الحكومية .

من جهة أخرى، طالب الشورى، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للمنافسة، بالعمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي، وكذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة.

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وأشار المجلس إلى أنه على الهيئة العامة للمنافسة العمل على تسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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