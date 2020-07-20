أمانة المدينة المنورة تحدد آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي

عبر حسابها على «تويتر»..
أوضحت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة آخر موعد لقص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي.
وأوردت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي حديثًا شريفًا عن النبي صلي الله عليه وسلم يوضح موعد قص الأضافر والشعر: «عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظافره».
وأكدت أمانة المدينة المنورة أن آخر موعد لقص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي هو غدًا الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441هـ.
ومن المقرر تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ، وفقًا لقرار المحكمة العليا.
وقالت المحكمة العليا، في بيان، إنها ترغِّب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.
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