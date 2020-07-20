محاضرات عن بُعد من «الشؤون الإسلامية» للتعريف بفضل عشر ذي الحجة

عبر برنامج «زووم»
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية جدولها الذي يتضمن برامج عشر ذي الحجة؛ يلقيها عدد من الدعاة والداعيات عن بُعد عبر البث المباشر على برنامج زوم.
وتلقي يوم غدٍ الداعية جيهان بنت محمد السراج ضمن برامج عشر ذي الحجة محاضرة بعنوان: (أفضل أيام الدنيا أيام العشر) عبر برنامج زووم، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وفي يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة المقبل تلقي الداعية لمياء بنت سليمان القزلان محاضرة ضمن برامج عشر ذي الحجة بعنوان: (فضل يوم عرفة)، وذلك عند الساعة الثامنة مساء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
فيما أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنها ستبدأ بالتعاون جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة الباحة بتنظيم سلسلة المحاضرات الدعوية تحت عنوان «فضل عشر ذي الحجة وأحكامه».
ويلقي محاضرات فضل عشر ذي الحجة وأحكامه عدد من الدعاة في عدد من جوامع مدينة الباحة، وتستمر لمدة يومين، وفقًا للحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية.
وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.
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