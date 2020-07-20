الجبير: السعودية والعراق لديهما رغبة قوية لتعزيز العلاقات

أكد تطلعه إلى زيارة الكاظمي في أقرب موعد
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أنه لدى القيادات في السعودية والعراق رغبة قوية في تطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال الجبير، عبر حسابه على تويتر: «إن العلاقات السعودية - العراقية شهدت نموًا في جميع المجالات، ولدى القيادة في البلدين رغبة مشتركة؛ لتعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمعنا من مشتركات».
وأعرب الجبير عن تطلعه إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أعلن، اليوم، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى المملكة، إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.
وأعلن الديوان الملكي، في وقت سابق من اليوم، دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، هذا اليوم الإثنين 29 ذي القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .
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