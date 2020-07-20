بالصور.. «نيوم» تستخدم جهازًا حديثًا لقياس درجة حرارة العاملين والزوار

للتحقق من سلامتهم وصحتهم..

أوضحت شركة نيوم، أنها تستخدم جهازًا حديثًا يعمل بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة العاملين. وذكرت نيوم –عبر تويتر- أنها تستخدم أحدث التقنيات للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها؛ حيث اعتمدت وضع جهاز عند مدخل المقر الرئيسي للشركة لقياس درجات الحرارة. وأضافت الشركة أن الجهاز يعمل بنظام ذكي يعتمد على الأشعة تحت الحمراء، لقياس درجة حرارة الجسم، مشيرة إلى استخدام الجهاز الحديث يهدف للتحقق من سلامة وصحة الموظفين والزوار. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. أصحاب «عقارات نيوم» يتسلمون الدفعة الأولى للتعويضات المالية نيوم: إنشاء مركز عالمي مستدام لتنقية المياه وتخزينها

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