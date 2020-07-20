مساء اليوم.. «المحكمة العليا» تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة

جددت المحكمة العليا دعوتها إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الإثنين (19 ذي القعدة 1441 هـ).

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: «إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الإثنين، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ».

وتابع البيان: «وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

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وأضاف البيان: «وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين».

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