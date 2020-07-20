أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقدين لصيانة الأنفاق المحيطة بالمسجد الحرام

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدين للصيانة؛ تضمن الأول صيانة أنفاق الخدمات المحيطة بالمسجد الحرام بقيمة (11.074.664) ريال، بينما اختص الثاني بصيانة شوارع جنوب شرق مكة المكرمة، وذلك بقيمة (7.325.220) ريال.

حيث أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها أبرمت عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية المُتخصصة؛ لصيانة أنفاق الخدمات المحيطة بالمسجد الحرام، وذلك في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية ورفع كفاءة الأنفاق بمكة المكرمة وتطويرها.

وأضافت أن إجمالي قيمة العقد بلغ (11.074.664) ريال، ولمدة 36 شهرًا ميلاديًّا، وذلك بعد أن تم طرح عملية التشغيل والصيانة في منافسة عامة.

وأشارت الأمانة إلى أن العقد اشتمل على تقديم المواد والمعدات والعُمَّال وجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ إتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبيَّنة في العقد، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يُطلب من المقاول القيام بها وفقًا لشروط العقد ووثائقه.

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من جهة أخرى، أبرمت الأمانة عقدًا لصيانة شوارع جنوب شرق مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت (7.325.220) ريال ولمدة 36 شهرًا ميلاديًّا، وفقًا للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن وجودهم.

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