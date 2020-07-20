موجات رطبة تضفي أجواء لن تتكرر على هذه المناطق بالمملكة

تستمر حتى العيد وتعد فرصة لزيارة المصايف
أوضح الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن المصايف وجنوب المملكة ستحظى بجو رائع هذه الأيام وحتى أيام عيد الأضحى؛ بسبب موجات رطبة قادمة من بحر العرب.
وأشار الجهني، عبر تويتر، إلى قدوم موجات استوائية شرقية رطبة، قادمة من بحر العرب بشكل لا يتكرر كثيرًا في كل موسم.
وتابع الجهني، قائلًا: «إن الموجات الرطبة بدأت أمس الأحد على جنوب السعودية، وتصل اليوم الإثنين إلى معظم أجزاء جنوب غرب المملكة وغربها، وتستمر بشدتها حتى عيد الأضحى المبارك».
وقال الجهني: «أنها فرصة ذهبية لمن أراد زيارة المصايف، فالأجواء سوف تكون هناك خيالية».
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