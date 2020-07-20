«شؤون الحرمين» تطلق 6 محاور متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏6 محاور متنوعة؛ بهدف تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة بحجاج بيت الله وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى نفوس العاملين بالرئاسة، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا».

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن هذه المحاور تأتي من منطلق تحقيق ما يؤكده ولاة الأمر من العناية بالحجاج والمعتمرين والزوار وإكرامهم والقيام بالواجب نحوهم.

والمحاور الستة تشمل: محور البناء والإعداد في السعي الحثيث؛ لتعزيز قيمة الشرف والافتخار بخدمة الحجاج والعمار؛ بحيث يتمثل الموظفون هذه القيم الرائعة وتصبح واقعًا ملموسًا.

والمحور التوجيهي والإرشادي ويتضمن بث دروس عن بُعد للحجاج والزوار من خلال منصة منارة الحرمين.

أما المحور الخدمي فقد عني بالخدمة المباشرة للحجاج من خلال تقديم أرقى الخدمات لهم وما يتواكب مع الوضع الراهن لجائحة كورونا.

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ويقدم المحور الاجتماعي والإنساني الخدمات الإنسانية والتعليمات الصحية للحجاج بالتعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة.

واختص المحور الإعلامي في إشراك الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإعلام الجديد؛ لتغطية برامج الحملة وفعالياتها لإبراز الجهود في خدمة ضيوف الرحمن.

كما يقوم المحور التقني بدور مهم في جميع المحاور، مع أرشفة محتوى الحملة خلال السنوات الماضية أرشفة إلكترونية يتم رفعها في مواقع الرئاسة؛ لتتاح لعموم المسلمين.

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