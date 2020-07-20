السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنظم ثلاث محاضرات عن بُعد



مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، سلسلة من المحاضرات الدعوية تبث عن بعد عبر تطبيق "زووم"، تلقى اليوم بعنوان: " أهمية لزوم الجماعة "بعد صلاة العصر، ومحاضرة بعنوان: " حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة " بعد المغرب، كما تنظم غداً ، محاضرة بعنوان: " نعمة الأمن " بعد المغرب.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأهمية وحدة الكلمة، وطاعة ولاة الأمر، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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13:47ت م

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